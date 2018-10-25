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Сотрудники NASA объявили о безвозвратной потере марсохода Opportunity

Специалисты из NASA планируют прекратить поиски марсохода Opportunity, связь с которым не удается восстановить в течение 4-х месяцев. По словам директора планетарного отделения, орбитальные средства должны быть сосредоточены на предстоящей посадке на Марсе InSight.

Сотрудники NASA объявили о безвозвратной потере марсохода Opportunity

Работники NASA безуспешно пытаются восстановить контакт с марсоходом Opportunity в течение 4-х месяцев. По словам аналитиков, потеря сигнала связана с тем, что недавно устройство и его средства коммуникации были повреждены мощной пыльной бурей. Несмотря на то, что атмосфера Красной планеты стала более прозрачной, наладить контакт не удалось, и поскольку что нет никаких признаков того, что в обозримом будущем связь будет восстановлена, было принято решение временно прекратить поиски. Тем не менее, периодические попытки наладить сигнал будут производиться еще в течение 2-х недель.

Как известно, 26 ноября состоится посадка InSight на поверхность Марса. В связи с этим все орбитальное оборудование будет сосредоточено на данной миссии, дабы убедиться в том, что посадка пройдет успешно.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:15

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