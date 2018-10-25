В Красноярском крае привидение год воровало деньги у женщины и оказалось бывшим мужем





В заявлении пострадавшая написала, что за год у нее в общей сложности пропала 81 тысяча рублей. Она уверенно предположила, что не является жертвой преступления, поскольку деньги могла забирать потусторонняя сила. Женщина указала, что не заметила следов взлома и пребывания чужих людей.Во время следствия было установлено, что деньги забирал 34-летний бывший муж заявительницы. Им были сделаны дубликаты ключей от квартиры, и он периодически приходил туда, пока хозяйка была на работе. По данному факту открыто уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.