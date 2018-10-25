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Виртуальные археологи нашли в Антарктиде странный объект неизвестного происхождения
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Виртуальные археологи нашли в Антарктиде странный объект неизвестного происхождения

Виртуальные археологи нашли на Земле Королевы Мод в Антарктиде странный объект неизвестного происхождения. Антарктида подбросила учёным очередную загадку, в очередной раз оказавшись в центре бурных общественных обсуждений.

Виртуальные археологи нашли в Антарктиде странный объект неизвестного происхождения

Этот заснеженный регион планеты подбрасывает такие сюрпризы, а также загадки, которые не всегда отыщешь даже на Марсе либо Луне. Но в помощь виртуальным археологам пригодилось картографическое приложение Google Earth, которое стало для них является инструментом для обширных изысканий.

В Антарктике данный виртуальный инструмент познания мира исследователи используют чаще, чем в других точках планеты, то и дело отыскивая очередную сенсацию. Новую загадку таинственного ледяного континента нашли на Земле Королевы Мод. Вследствие таяния снега и льда человеческому взору приоткрылось нечто странное правильной треугольной формы: или летательный аппарат, или какое-то сооружение явно искусственного происхождения. Хотя объект явно рукотворный, он не принадлежал ни одной полярной экспедиции. Авторы сделанного видео определили, что таинственный предмет обладает длинной в 107 м и шириной в 74 м. По мнению специалистов, данный аппарат захоронен в данном месте много веков назад.


В основном комментаторы соглашаются с виртуальными археологами. Поскольку мир богат на тайны и загадки, а Антарктида является малоизученным материком, здесь вполне могла существовать древняя земная цивилизация, к примеру, легендарная Атлантида, о которой писал еще Платон. Ведь ранее было доказано, что на этом материке когда-то был очень теплый климат.



 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:59

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