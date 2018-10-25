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Знаток моды Александр Васильев публично ответил на возмущения Риты Дакоты

Историк моды и ведущий популярного телешоу «Модный приговор» Александр Васильев записал видеообращение к Рите Дакоте после ее возмущений относительно мнения, которое высказал шоумен о гардеробе певицы. Посмотрев видеоролик, интернет-аудитория встала на сторону телеведущего.

Знаток моды Александр Васильев публично ответил на возмущения Риты Дакоты

Претензии Риты Дакоты к Александру Васильеву возникли из-за его отзыва о нарядах знаменитости. Знаток моды в деталях изучил ее гардероб и высказал мнение о том, что певице необходимо изменить имидж, так как он в большей степени ассоциируется с вульгарностью. Он также увидел взаимосвязь между неудачным образом звезды и ее проблемами в личной жизни.

Рита Дакота крайне негативно восприняла критику профессионала в делах моды. Она публично указала на немолодой возраст Александра Васильева, в связи с чем выразила сомнения в его интеллектуальных способностях.

Знаток моды Александр Васильев публично ответил на возмущения Риты Дакоты

Тогда модный эксперт записал видео, в котором отметил, что желал певице только добра и хотел, чтобы благодаря его советам она изменилась в лучшую сторону. Александр Васильев также указал на свои заслуги: он является автором 30 книг, читает лекции на темы моды в разных странах, ведет популярное шоу на Первом канале, а также создает костюмы для театральных постановок. Примечательно, что в видеоролике он обращался к Рите Дакоте, используя ее настоящее имя – Маргарита Герасимович.

Ознакомившись с видеообращением, интернет аудитория встала на сторону Александра Васильева. Пользователи посчитали вульгарными не только наряды Риты Дакоты, но и поведение, а также порекомендовали не сердиться, а учесть советы профессионала.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 17:00

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