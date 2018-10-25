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Француз кормил сыновей пирожными и кока-колой, за что сел в тюрьму

Житель одного из городов Франции был приговорен к 90 дням тюрьмы за то, что в рационе его сыновей были только пирожные и кока-кола. Детей забрала служба опеки, о чем сообщает сегодня Le Figaro.

Француз кормил сыновей пирожными и кока-колой, за что сел в тюрьму

Не так давно служба опеки Франции обнаружила семью, где воспитанием детей занимался только отец, который регулярно употреблял алкоголь. Проверка показала, что детям не на чем было спать и не где хранить продукты, а играли они, чем приходилось, поскольку игрушки родитель не покупал. В рацион сыновей входили только сладкие пирожные и кока-кола. Из-за проблем с питанием у старшего из братьев стоматологам пришлось удалить несколько зубов.

Суд приговорил главу семейства к тюремному заключению сроком в 90 дней. На этот период дети останутся в опекунской семье.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:31

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