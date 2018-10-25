Француз кормил сыновей пирожными и кока-колой, за что сел в тюрьму





Не так давно служба опеки Франции обнаружила семью, где воспитанием детей занимался только отец, который регулярно употреблял алкоголь. Проверка показала, что детям не на чем было спать и не где хранить продукты, а играли они, чем приходилось, поскольку игрушки родитель не покупал. В рацион сыновей входили только сладкие пирожные и кока-кола. Из-за проблем с питанием у старшего из братьев стоматологам пришлось удалить несколько зубов.Суд приговорил главу семейства к тюремному заключению сроком в 90 дней. На этот период дети останутся в опекунской семье.