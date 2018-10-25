Француз кормил сыновей пирожными и кока-колой, за что сел в тюрьму
Житель одного из городов Франции был приговорен к 90 дням тюрьмы за то, что в рационе его сыновей были только пирожные и кока-кола. Детей забрала служба опеки, о чем сообщает сегодня Le Figaro.
Не так давно служба опеки Франции обнаружила семью, где воспитанием детей занимался только отец, который регулярно употреблял алкоголь. Проверка показала, что детям не на чем было спать и не где хранить продукты, а играли они, чем приходилось, поскольку игрушки родитель не покупал. В рацион сыновей входили только сладкие пирожные и кока-кола. Из-за проблем с питанием у старшего из братьев стоматологам пришлось удалить несколько зубов.
Суд приговорил главу семейства к тюремному заключению сроком в 90 дней. На этот период дети останутся в опекунской семье.
Не так давно служба опеки Франции обнаружила семью, где воспитанием детей занимался только отец, который регулярно употреблял алкоголь. Проверка показала, что детям не на чем было спать и не где хранить продукты, а играли они, чем приходилось, поскольку игрушки родитель не покупал. В рацион сыновей входили только сладкие пирожные и кока-кола. Из-за проблем с питанием у старшего из братьев стоматологам пришлось удалить несколько зубов.
Суд приговорил главу семейства к тюремному заключению сроком в 90 дней. На этот период дети останутся в опекунской семье.
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:31