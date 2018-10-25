Дарья Пынзарь не получает удовольствия от занятий уроками со старшим сыном

«Уроки дело очень эмоциональное))) вдох-выдох, если мне кто-то из родителей сейчас скажет, что получает удовольствие от этого процесса, я скажу, что он врунишка))», - сообщила она своим поклонникам, в надежде получить поддержку от таких же замученных мам, как она.





Младший Давид ходит в местный детский сад, а старший Артем в этом году пошел в первый класс и теперь ежедневно делает вместе с мамой домашние задания, которых, как признается звезда телестройки, немало.Несколько дней назад на своей странице в социальной сети Instagram Даша опубликовала фото сына, который делал уроки.Стоит отметить, что тема домашних заданий оказалась слишком животрепещущей для многих подписчиц. В комментариях они стали делиться друг с другом опытом и рассказывать, как у них получается заставить своего ребенка учиться.К примеру, одни заявили, что часами сидят с детьми за столом, дабы контролировать весь процесс выполнения уроков. Другие признались, что очень строги в вопросе образования и могут заставить свое чадо исписать всю тетрадь, дабы добиться идеального почерка и правильности решения.Однако большинство мам придерживаются мнения, что родители не должны выполнять домашнее задание с ребенком, поскольку в таком случае учитель оценивает усилия не школьника, а взрослых. Они уверены, что у детей с ранних лет должна развиваться самостоятельность и ответственность, а те, кто не согласен с этим, оказывают ученику «медвежью услугу», и во взрослой жизни он будет бояться принимать важные решения в одиночку. Поэтому сейчас, пока дети только начинают учиться, нужно приучить их к тому, что они сами должны выполнять задания, а родители их будут только проверять.