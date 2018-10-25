Старый советский «Вий» вошел в сотню лучших фильмов ужасов мира
Известный портал IndieWire в канун праздника Хэллоуин решил выяснить, какие фильмы ужасов считаются лучшими. Отечественная кинолента «Вий» вошла в сотню рейтинга. Почти все картины в списке выпущены в конце 20-го века.
Легендарная кинолента, экранизированная по знаменитой повести Николая Гоголя «Вий», оказалась на 89-м месте рейтинга лучших фильмов ужасов мира, по мнению экспертов портала IndieWire. Увидеть своими глазами загадочные события из старой книги помогли кинорежиссеры Георгий Кропачев и Константин Ершов, которые в 1967 году начали съемки фильма с Леонидом Куравлевым и Натальей Варлей в главных ролях.
Сотрудники портала отмечают, что весь список составляют фильмы, которые были сняты до «нулевых».
Легендарная кинолента, экранизированная по знаменитой повести Николая Гоголя «Вий», оказалась на 89-м месте рейтинга лучших фильмов ужасов мира, по мнению экспертов портала IndieWire. Увидеть своими глазами загадочные события из старой книги помогли кинорежиссеры Георгий Кропачев и Константин Ершов, которые в 1967 году начали съемки фильма с Леонидом Куравлевым и Натальей Варлей в главных ролях.
Сотрудники портала отмечают, что весь список составляют фильмы, которые были сняты до «нулевых».
Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:30