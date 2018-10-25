Старый советский «Вий» вошел в сотню лучших фильмов ужасов мира





Легендарная кинолента, экранизированная по знаменитой повести Николая Гоголя «Вий», оказалась на 89-м месте рейтинга лучших фильмов ужасов мира, по мнению экспертов портала IndieWire. Увидеть своими глазами загадочные события из старой книги помогли кинорежиссеры Георгий Кропачев и Константин Ершов, которые в 1967 году начали съемки фильма с Леонидом Куравлевым и Натальей Варлей в главных ролях.Сотрудники портала отмечают, что весь список составляют фильмы, которые были сняты до «нулевых».