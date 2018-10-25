АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые назвали причины для ежедневного употребления шпината
EUR 75.08 USD 65.63
Курс валют на 25.10.2018

Премию «Человек года» проекта «Дом-2» получит «домовская» версия участника

Зрители утверждают, что конкурс «Человек года» на самой популярной телестройке «Дом-2» будет очень «захватывающий».

На проекте развернулась настоящая война.

Премию «Человек года» проекта «Дом-2» получит «домовская» версия участника

Предлагается там огромный выбор кандидатов на любые предпочтения. Тут вам и молодая мать-одиночка, и мать-одиночка постарше.

Как же обойти вниманием будущую мать с ЭКО, примечательную только постоянными истериками и странными стрижками. Среди претендентов также многодетный отец, и идеальный человек, который может обсуждать лишь чужие проблемы. И, конечно, очень сильный человек, у которого мышцы, по ходу даже в голове.

Про участников, попавших на проект совсем недавно – не вспоминаем, так как даже имена их не каждый вспомнит.

Премию «Человек года» проекта «Дом-2» получит «домовская» версия участника

В любом случае победителем станет более стандартная версия участника. Например, это будет хаотичная дама, не прислушивающаяся ни к чьему мнению или бездельница, цель которой продержаться на проекте подольше и растить ребенка или даже внуков.

Возможно, это будет тот, кто позволяет себе учить жизни и крепким отношениям каждого, имея множество детей по всей стране, на помощь которым не остается времени. Победительницей может стать и та, которая не воспитала детей должным образом и показывала грубость в отношении своих дочерей, пристроившись на проекте более молодежной направленности.

Премию «Человек года» проекта «Дом-2» получит «домовская» версия участника

Не удивительно, если премию вручат и тому, кто всеми силами скрывает недовольства от своей избранницы, играя в чистую и безграничную любовь.

Зрители, вы видите все это? Успели заметить кандидата, достойного звания «Человек года»?



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Красноярском крае привидение год воровало
НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского соревнуется с
Француз кормил сыновей пирожными и кока-колой, за
Новый экзоскелет поможет снизить затраты энергии
Дарья Пынзарь не получает удовольствия от занятий
Ирина Аллегрова отсудила 13 миллионов за
Премию «Человек года» проекта «Дом-2» получит
Компания Hyundai анонсировала премьеру
В России падают цены на Apple iPhone XS
Анастасия Ендальцева переключилась на «жениха»
Ани Лорак подверглась критике за огромный пиджак
В Москве нигерийцы хотели продать в рабство свою
Беременная Меган Маркл забыла убрать с платья
Александра Шева собирается навестить свою дочь в
Сергей Лазарев поздравил Влада Топалова с днем
Юлия Барановская в компании двух мужчин пытается
Вдова Муслима Магомаева почти не общается с
Астрономы нашли доказательства слияния
В Москве рекордно подорожали квартиры
Астрономы обнаружили загадочные разноцветные
Больные раком Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова
Станция Parker Solar Probe сфотографировала Землю
Эксперты HeadHunter назвали профессии, которым не
Роман Капаклы бьет Марину Африкантову по ночам
Ксения Бородина раскритиковала ведущего Дмитрия
Производитель начал тестировать премиальный
В Нью-Йорке Вера Брежнева превратилась в бабочку
Писательница Ольга Славникова получила премию
Алена Савкина пришла на «Дом-2» уже беременной
В Англии у мальчика неожиданно выросли клыки
Просмотреть все новости