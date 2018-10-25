Премию «Человек года» проекта «Дом-2» получит «домовская» версия участника





На проекте развернулась настоящая война.Предлагается там огромный выбор кандидатов на любые предпочтения. Тут вам и молодая мать-одиночка, и мать-одиночка постарше.Как же обойти вниманием будущую мать с ЭКО, примечательную только постоянными истериками и странными стрижками. Среди претендентов также многодетный отец, и идеальный человек, который может обсуждать лишь чужие проблемы. И, конечно, очень сильный человек, у которого мышцы, по ходу даже в голове.Про участников, попавших на проект совсем недавно – не вспоминаем, так как даже имена их не каждый вспомнит.В любом случае победителем станет более стандартная версия участника. Например, это будет хаотичная дама, не прислушивающаяся ни к чьему мнению или бездельница, цель которой продержаться на проекте подольше и растить ребенка или даже внуков.Возможно, это будет тот, кто позволяет себе учить жизни и крепким отношениям каждого, имея множество детей по всей стране, на помощь которым не остается времени. Победительницей может стать и та, которая не воспитала детей должным образом и показывала грубость в отношении своих дочерей, пристроившись на проекте более молодежной направленности.Не удивительно, если премию вручат и тому, кто всеми силами скрывает недовольства от своей избранницы, играя в чистую и безграничную любовь.Зрители, вы видите все это? Успели заметить кандидата, достойного звания «Человек года»?