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В России поднялись цены на семь популярных моделей KIA

Стоимость семи машин от компании KIA, которые пользуются заметной популярностью на российском рынке, значительно возрастет. Такой рост может быть связан с тем, что количество машин данной марки, которые отечественным дилерам удалось продать, выросло на 24% с прошлого года.

В России поднялись цены на семь популярных моделей KIA

Авто KIA Ceed третьего поколения будет стоить 1 474 900 рублей вместо 964 000, а обновленная цена Optima, которая ранее продавалась за 1 264 000, составит 1 974 9000 рублей. Цена многих авто возрастет примерно на 30%. Среди них выделяются Picanto (с 594,9 до 899,9 тыс. р.), KIA Rio (с 724 900 до 1 034 900 рублей), KIA Rio X-Line (с 824 900 до 1 074 900 рублей), KIA Sorento (с 1,699 9 до 2,219 9 млн. р.), а также KIA Soul (с 957 900 до 1 476 900 рублей).

Отмечается, что цена автомобилей данной марки периодически растет на сумму, в среднем равную 15 тысячам рублей. К примеру, в сентябре этого года стоимость Sorento и Optima повысилась на 10-20 тысяч рублей. Эти машины подорожали сильнее других.



 
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Экономика
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:15

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