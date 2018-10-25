Эксперт о поставках в Турцию С-400: США боятся потерять важного союзника на Ближнем Востоке
Кандидат исторических наук Антон Бредихин прокомментировал поставки Россией в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400. По словам авторитетного эксперта, США боятся потерять важного союзника на Ближнем Востоке.
Антон Бредихин в комментарии журналистам портала "ПолитЭксперт" напомнил, что Турция входит в состав НАТО и является важным игроком в регионе. Американские политики настороженно относятся к развитию турецко-российских связей в военной отрасли. У Турции уже давно сложные отношения с Брюсселем, а теперь они могут осложниться и с Вашингтоном.
Однако министр обороны Турции Хулуси Акар отмечает, что США не стоит беспокоится по данному поводу. Никаких проблем ни у США, ни у военного блока не будет. Приобретение ЗРК является не вопросом выбора, а необходимостью.
Российские С-400 поступят на вооружение турецкой армии уже этой осенью и в скором времени начнется обучение персонала. В начале 2019 года операторы комплексов отправятся в Россию для того, чтобы перенять необходимые знания. Вашингтон негативно отнесся к приобретению зенитно-ракетных комплексов и пригрозил Анкаре прекратить поставки истребителей.
Антон Бредихин в комментарии журналистам портала "ПолитЭксперт" напомнил, что Турция входит в состав НАТО и является важным игроком в регионе. Американские политики настороженно относятся к развитию турецко-российских связей в военной отрасли. У Турции уже давно сложные отношения с Брюсселем, а теперь они могут осложниться и с Вашингтоном.
Однако министр обороны Турции Хулуси Акар отмечает, что США не стоит беспокоится по данному поводу. Никаких проблем ни у США, ни у военного блока не будет. Приобретение ЗРК является не вопросом выбора, а необходимостью.
Российские С-400 поступят на вооружение турецкой армии уже этой осенью и в скором времени начнется обучение персонала. В начале 2019 года операторы комплексов отправятся в Россию для того, чтобы перенять необходимые знания. Вашингтон негативно отнесся к приобретению зенитно-ракетных комплексов и пригрозил Анкаре прекратить поставки истребителей.
Политика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:00