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Эксперт о поставках в Турцию С-400: США боятся потерять важного союзника на Ближнем Востоке

Кандидат исторических наук Антон Бредихин прокомментировал поставки Россией в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400. По словам авторитетного эксперта, США боятся потерять важного союзника на Ближнем Востоке.

Эксперт о поставках в Турцию С-400: США боятся потерять важного союзника на Ближнем Востоке

Антон Бредихин в комментарии журналистам портала "ПолитЭксперт" напомнил, что Турция входит в состав НАТО и является важным игроком в регионе. Американские политики настороженно относятся к развитию турецко-российских связей в военной отрасли. У Турции уже давно сложные отношения с Брюсселем, а теперь они могут осложниться и с Вашингтоном.

Однако министр обороны Турции Хулуси Акар отмечает, что США не стоит беспокоится по данному поводу. Никаких проблем ни у США, ни у военного блока не будет. Приобретение ЗРК является не вопросом выбора, а необходимостью.

Российские С-400 поступят на вооружение турецкой армии уже этой осенью и в скором времени начнется обучение персонала. В начале 2019 года операторы комплексов отправятся в Россию для того, чтобы перенять необходимые знания. Вашингтон негативно отнесся к приобретению зенитно-ракетных комплексов и пригрозил Анкаре прекратить поставки истребителей.



 
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Политика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:00

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