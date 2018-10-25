В Москве нигерийцы хотели продать в рабство свою соотечественницу
В Москве два нигерийца хотели продать в рабство свою соотечественницу. Живой товар был оценен в 2 миллиона рублей, сообщают информированные источники, на которые ссылается «Интерфакс».
Встреча продавцов, которыми оказались мужчина и женщина, с потенциальным клиентом прошла в одном из кафе, расположенных на Болотной набережной. Сразу после передачи денег они были задержаны.
По предварительной информации, женщину, которую пытались продать в рабство, привезли в Россию насильно и незаконно. В связи с происшествием было решено возбудить уголовное дело по статье 121 УК РФ, которая предполагает уголовную ответственность за торгоовлю людьми с перемещением их через госграницу.
Встреча продавцов, которыми оказались мужчина и женщина, с потенциальным клиентом прошла в одном из кафе, расположенных на Болотной набережной. Сразу после передачи денег они были задержаны.
По предварительной информации, женщину, которую пытались продать в рабство, привезли в Россию насильно и незаконно. В связи с происшествием было решено возбудить уголовное дело по статье 121 УК РФ, которая предполагает уголовную ответственность за торгоовлю людьми с перемещением их через госграницу.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 14:45