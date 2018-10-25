Звезда «Игры престолов» рассказала о своем романе с популярным писателем





Британская актриса обрела мировую известность после роли очаровательной блондинки Дейенерис Таргариен в «Игре престолов». Она всегда скрывала личную жизнь от посторонних глаз, но после своего дня рождения все же рассказала почитателям о своем загадочном избраннике. Эмилия Кларк призналась, что испытывает нежные чувства к американскому писателю Чарли Макдауэллу.В настоящее время влюбленные отдыхают на горнолыжном курорте. По мнению поклонников звезды, пара уже готовится сочетаться законным браком.