Звезда «Игры престолов» рассказала о своем романе с популярным писателем
Эмилия Кларк, звезда телесериала «Игра престолов», поделилась подробностями своей личной жизни. Оказалось, что ее и популярного писателя Чарли Макдауэлла уже продолжительное время связывают романтические отношения.
Британская актриса обрела мировую известность после роли очаровательной блондинки Дейенерис Таргариен в «Игре престолов». Она всегда скрывала личную жизнь от посторонних глаз, но после своего дня рождения все же рассказала почитателям о своем загадочном избраннике. Эмилия Кларк призналась, что испытывает нежные чувства к американскому писателю Чарли Макдауэллу.
В настоящее время влюбленные отдыхают на горнолыжном курорте. По мнению поклонников звезды, пара уже готовится сочетаться законным браком.
Британская актриса обрела мировую известность после роли очаровательной блондинки Дейенерис Таргариен в «Игре престолов». Она всегда скрывала личную жизнь от посторонних глаз, но после своего дня рождения все же рассказала почитателям о своем загадочном избраннике. Эмилия Кларк призналась, что испытывает нежные чувства к американскому писателю Чарли Макдауэллу.
В настоящее время влюбленные отдыхают на горнолыжном курорте. По мнению поклонников звезды, пара уже готовится сочетаться законным браком.
Культура
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:45