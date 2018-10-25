АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Виртуальные археологи нашли в Антарктиде странный объект неизвестного происхождения
EUR 75.08 USD 65.63
Курс валют на 25.10.2018

Звезда «Игры престолов» рассказала о своем романе с популярным писателем

Эмилия Кларк, звезда телесериала «Игра престолов», поделилась подробностями своей личной жизни. Оказалось, что ее и популярного писателя Чарли Макдауэлла уже продолжительное время связывают романтические отношения.

Звезда «Игры престолов» рассказала о своем романе с популярным писателем

Британская актриса обрела мировую известность после роли очаровательной блондинки Дейенерис Таргариен в «Игре престолов». Она всегда скрывала личную жизнь от посторонних глаз, но после своего дня рождения все же рассказала почитателям о своем загадочном избраннике. Эмилия Кларк призналась, что испытывает нежные чувства к американскому писателю Чарли Макдауэллу.

В настоящее время влюбленные отдыхают на горнолыжном курорте. По мнению поклонников звезды, пара уже готовится сочетаться законным браком.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На АЗС в Сочи возник коллапс: люди боятся
Сотрудники NASA объявили о безвозвратной потере
Экс-участники «Дома-2» Богдана Николенко и
Знаток моды Александр Васильев публично ответил
В Северной Америке найдено древнейшее оружие
Три новых смартфона Samsung Galaxy S10 составят
AMD прекратила развитие 32-битных драйверов Radeon
Старый советский «Вий» вошел в сотню лучших
Регина Тодоренко в Instagram поздравила Влада
В России поднялись цены на семь популярных
Эксперт о поставках в Турцию С-400: США боятся
Виртуальные археологи нашли в Антарктиде странный
Звезда «Игры престолов» рассказала о своем романе
В Красноярском крае привидение год воровало
НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского соревнуется с
Француз кормил сыновей пирожными и кока-колой, за
Новый экзоскелет поможет снизить затраты энергии
Дарья Пынзарь не получает удовольствия от занятий
Ирина Аллегрова отсудила 13 миллионов за
Премию «Человек года» проекта «Дом-2» получит
Компания Hyundai анонсировала премьеру
В России падают цены на Apple iPhone XS
Анастасия Ендальцева переключилась на «жениха»
Ани Лорак подверглась критике за огромный пиджак
В Москве нигерийцы хотели продать в рабство свою
Беременная Меган Маркл забыла убрать с платья
Александра Шева собирается навестить свою дочь в
Сергей Лазарев поздравил Влада Топалова с днем
Юлия Барановская в компании двух мужчин пытается
Вдова Муслима Магомаева почти не общается с
Просмотреть все новости