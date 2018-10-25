В России падают цены на Apple iPhone XS





28 сентября на территории Российской Федерации начались реализации новой продукции Apple. Речь идёт о версиях iPhone XS, а также iPhone Xs Max. Стоимость устройств Apple изначально составляла 88 000 рублей. Для смартфона это дорого, считали многие, и время это подтвердило. Вскоре цена на версию iPhone XS за месяц опустилась практически до 70 000 рублей.Две новых модели представляют собой некую работу над ошибками смартфона Apple прошлого года выпуска. Специалисты считают, что новая версия стала немного быстрее. Улучшилось также качество снимков, немного увеличилась автономность устройства.В свою очередь модель XS Max практически не отличается от «собрата». Однако добавка к названию смартфона слова «Max» говорит, что в устройстве был увеличен размер экрана. Компания пока не собирается снижать цену на это устройство, ценник на котором составляет около 90 тысяч рублей.