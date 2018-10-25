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Анастасия Ендальцева переключилась на «жениха» Оксаны Ряски – Дениса Кондатьева

После съемок клипа Ольги Бузовой одна из самых эпатажных участниц «Дома-2» Анастасия Ендальцева была уверена, что совсем скоро ее жизнь в периметре заиграет новыми красками, поскольку сам Степан Меньщиков обратил на нее внимание и даже изъявил желание прийти к ней на проект.

С тех прошло уже больше месяца, а мужчина на горизонте реалити-шоу так и не появился, поэтому девушке пришлось «ярчить» на Острове любви в одиночестве, устраивая своим коллегам, а точнее Ирине Пинчук и Захару Саленко, провокации, дабы ежедневно появляться в эфирах.

Анастасия Ендальцева переключилась на «жениха» Оксаны Ряски – Дениса Кондатьева

И это у нее получается с большим успехом, поскольку и Ира, и Захар оказались очень вспыльчивыми персонажами, а потому не оставляли без внимания создаваемые Настей конфликтные ситуации. За это они поплатились, получив черную метку и билет в Москву, где их ждет голосование на вылет.

Многие зрители решили: если ребята отправятся на Поляну, то Ендальцевой будет очень сложно выбивать себе эфирное время, а потому показывать ее станут гораздо реже. Но не тут-то было.

Анастасия Ендальцева переключилась на «жениха» Оксаны Ряски – Дениса Кондатьева

Девушка не первый месяц находится на телестройке и знает, что обязательно нужно найти того, с кем можно попытаться построить отношения или кого можно выводить на эмоции. С провокациями она решила пока повременить и присмотрелась к Константину Пугачу, который обещал ждать на Острове любви Оксану Ряску, однако общение с ним у нее, увы, не задалось.

Но Настя не стала отчаиваться и уже вовсю принимает ухаживания от второго «жениха» Оксаны – Дениса Кондратьева. Сейчас ребята очень хорошо проводят время вместе и, если верить последним слухам, они уже объявили себя парой и заселились в отдельную комнату.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:55

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