Ирина Аллегрова отсудила 13 миллионов за непостроенный дом
После длительных разбирательств в суде Ирина Аллегрова смогла добиться правосудия и отсудила 13 миллионов за непостроенный дом. Но оппоненты исполнительницы остались недовольны вынесенным решением.
Несколько лет назад Ирина Аллегрова вложила более 10 миллионов в строительство собственного дома в Милорадове. Все работы по возведению загородного особняка знаменитость поручила бизнесмену Владимиру Денисову. Когда спустя несколько месяцев певица поняла, что строительство так и не началось, она хотела вернуть свои деньги. Но бизнесмен скончался, а его супруга заявила, что у нее нет денег для того, чтобы выплатить долги мужа.
Спустя 4 года суд обязал вдову Владимира Денисова, обманувшего Ирину Аллегрову, вернуть знаменитости около 13 миллионов рублей. Но супруга бизнесмена осталась недовольны вынесенным решением и собирается его обжаловать.
Несколько лет назад Ирина Аллегрова вложила более 10 миллионов в строительство собственного дома в Милорадове. Все работы по возведению загородного особняка знаменитость поручила бизнесмену Владимиру Денисову. Когда спустя несколько месяцев певица поняла, что строительство так и не началось, она хотела вернуть свои деньги. Но бизнесмен скончался, а его супруга заявила, что у нее нет денег для того, чтобы выплатить долги мужа.
Спустя 4 года суд обязал вдову Владимира Денисова, обманувшего Ирину Аллегрову, вернуть знаменитости около 13 миллионов рублей. Но супруга бизнесмена осталась недовольны вынесенным решением и собирается его обжаловать.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:15