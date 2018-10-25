Ирина Аллегрова отсудила 13 миллионов за непостроенный дом





Несколько лет назад Ирина Аллегрова вложила более 10 миллионов в строительство собственного дома в Милорадове. Все работы по возведению загородного особняка знаменитость поручила бизнесмену Владимиру Денисову. Когда спустя несколько месяцев певица поняла, что строительство так и не началось, она хотела вернуть свои деньги. Но бизнесмен скончался, а его супруга заявила, что у нее нет денег для того, чтобы выплатить долги мужа.Спустя 4 года суд обязал вдову Владимира Денисова, обманувшего Ирину Аллегрову, вернуть знаменитости около 13 миллионов рублей. Но супруга бизнесмена осталась недовольны вынесенным решением и собирается его обжаловать.