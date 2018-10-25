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Ирина Аллегрова отсудила 13 миллионов за непостроенный дом

После длительных разбирательств в суде Ирина Аллегрова смогла добиться правосудия и отсудила 13 миллионов за непостроенный дом. Но оппоненты исполнительницы остались недовольны вынесенным решением.

Ирина Аллегрова отсудила 13 миллионов за непостроенный дом

Несколько лет назад Ирина Аллегрова вложила более 10 миллионов в строительство собственного дома в Милорадове. Все работы по возведению загородного особняка знаменитость поручила бизнесмену Владимиру Денисову. Когда спустя несколько месяцев певица поняла, что строительство так и не началось, она хотела вернуть свои деньги. Но бизнесмен скончался, а его супруга заявила, что у нее нет денег для того, чтобы выплатить долги мужа.

Ирина Аллегрова отсудила 13 миллионов за непостроенный дом

Спустя 4 года суд обязал вдову Владимира Денисова, обманувшего Ирину Аллегрову, вернуть знаменитости около 13 миллионов рублей. Но супруга бизнесмена осталась недовольны вынесенным решением и собирается его обжаловать.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:15

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