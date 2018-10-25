Юлия Барановская в компании двух мужчин пытается забыть Галкина
Роман между шоуменом Максимом Галкиным и ведущей Юлией Барановской обсуждали совсем недавно, а теперь на слуху разрыв их отношений. Якобы, пытаясь забыть юмориста, мать троих детей отправилась в ресторан с двумя мужчинами.
Юлия сама поделилась в «сторис» Instagram видеороликами, где развлекается с обеспеченными бизнесменами. Пользователи сразу предположили, что таким простым образом образцовая мать пытается забыть Галкина и неудачный роман с ним.
В ролике Барановская рассказывает о разных видах мидий, но язык телеведущей явно заплетается, что говорит о ее нетрезвом состоянии.
Хейтеры тут же начали злословить и предполагать, что известная телеведущая «пойдет по рукам» или пристрастится к алкоголю, пытаясь вычеркнуть из памяти бывшего любовника.
Юлия сама поделилась в «сторис» Instagram видеороликами, где развлекается с обеспеченными бизнесменами. Пользователи сразу предположили, что таким простым образом образцовая мать пытается забыть Галкина и неудачный роман с ним.
В ролике Барановская рассказывает о разных видах мидий, но язык телеведущей явно заплетается, что говорит о ее нетрезвом состоянии.
Хейтеры тут же начали злословить и предполагать, что известная телеведущая «пойдет по рукам» или пристрастится к алкоголю, пытаясь вычеркнуть из памяти бывшего любовника.