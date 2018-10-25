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Юлия Барановская в компании двух мужчин пытается забыть Галкина

Роман между шоуменом Максимом Галкиным и ведущей Юлией Барановской обсуждали совсем недавно, а теперь на слуху разрыв их отношений. Якобы, пытаясь забыть юмориста, мать троих детей отправилась в ресторан с двумя мужчинами.

Юлия сама поделилась в «сторис» Instagram видеороликами, где развлекается с обеспеченными бизнесменами. Пользователи сразу предположили, что таким простым образом образцовая мать пытается забыть Галкина и неудачный роман с ним.

Юлия Барановская в компании двух мужчин пытается забыть Галкина

В ролике Барановская рассказывает о разных видах мидий, но язык телеведущей явно заплетается, что говорит о ее нетрезвом состоянии.

Хейтеры тут же начали злословить и предполагать, что известная телеведущая «пойдет по рукам» или пристрастится к алкоголю, пытаясь вычеркнуть из памяти бывшего любовника.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:23

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