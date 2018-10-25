Александра Шева собирается навестить свою дочь в Краснодаре
Ни для кого не секрет, что у экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Александры Шевы есть дочь, которую она перед приходом на проект доверила своей матери. С тех пор девочка живет с бабушкой и практически не видит родительницу.
Еще на проекте зрители умоляли девушку почаще навещать малышку, поскольку в раннем возрасте ей просто необходимо внимание мамы. Но та ставила отношения с мужчинами превыше всего и за все время проживания на телестройке виделась с ребенком всего пару раз.
Сейчас Саша уже несколько месяцев не является участницей «Дома-2», однако с дочерью она до сих пор так толком и не виделась. За это время Шева успела сделать несколько пластических операций, пожить с Араем Чобаняном, а теперь она строит отношения и снимает квартиру вместе с Виктором Шароваровым.
Звезда реалити-шоу клятвенно обещала поклонникам, что заберет Арианну в Москву, и они наконец-то будут жить вместе, но чуда так и не произошло.
Пару дней назад Саша дала интервью домовскому журналу, в котором призналась, что ее мать не разрешает забирать дочь, поэтому они до сих пор живут раздельно, но она делает все для того, чтобы воссоединение произошло как можно быстрее.
Пользователи Сети согласись с мнением женщины, однако считают, что Шева, как любящая мать, должна чаще видеться с ребенком, а потому призывают ее отправиться к ней в гости. И та прислушалась к ним.
В скором времени бывшая участница телестройки поедет к дочери и привезет ей множество подарков. Для этого она даже обратилась к рекламодателям, сообщив, что может взять у них игрушки, одежду или другие аксессуары для Арианны и сделать за это рекламу в своем микроблоге.
Еще на проекте зрители умоляли девушку почаще навещать малышку, поскольку в раннем возрасте ей просто необходимо внимание мамы. Но та ставила отношения с мужчинами превыше всего и за все время проживания на телестройке виделась с ребенком всего пару раз.
Сейчас Саша уже несколько месяцев не является участницей «Дома-2», однако с дочерью она до сих пор так толком и не виделась. За это время Шева успела сделать несколько пластических операций, пожить с Араем Чобаняном, а теперь она строит отношения и снимает квартиру вместе с Виктором Шароваровым.
Звезда реалити-шоу клятвенно обещала поклонникам, что заберет Арианну в Москву, и они наконец-то будут жить вместе, но чуда так и не произошло.
Пару дней назад Саша дала интервью домовскому журналу, в котором призналась, что ее мать не разрешает забирать дочь, поэтому они до сих пор живут раздельно, но она делает все для того, чтобы воссоединение произошло как можно быстрее.
«Маме важно, чтобы я встала на ноги. Конечно же, она переживает за жилье, садик, воспитание малышки. Пока она не убедится в том, что у меня все стабильно, и я смогу обеспечивать дочь, она не разрешит перевозить ее в столицу», - рассказала девушка.
Пользователи Сети согласись с мнением женщины, однако считают, что Шева, как любящая мать, должна чаще видеться с ребенком, а потому призывают ее отправиться к ней в гости. И та прислушалась к ним.
В скором времени бывшая участница телестройки поедет к дочери и привезет ей множество подарков. Для этого она даже обратилась к рекламодателям, сообщив, что может взять у них игрушки, одежду или другие аксессуары для Арианны и сделать за это рекламу в своем микроблоге.