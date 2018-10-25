Александра Шева собирается навестить свою дочь в Краснодаре

«Маме важно, чтобы я встала на ноги. Конечно же, она переживает за жилье, садик, воспитание малышки. Пока она не убедится в том, что у меня все стабильно, и я смогу обеспечивать дочь, она не разрешит перевозить ее в столицу», - рассказала девушка.





Еще на проекте зрители умоляли девушку почаще навещать малышку, поскольку в раннем возрасте ей просто необходимо внимание мамы. Но та ставила отношения с мужчинами превыше всего и за все время проживания на телестройке виделась с ребенком всего пару раз.Сейчас Саша уже несколько месяцев не является участницей «Дома-2», однако с дочерью она до сих пор так толком и не виделась. За это время Шева успела сделать несколько пластических операций, пожить с Араем Чобаняном, а теперь она строит отношения и снимает квартиру вместе с Виктором Шароваровым.Звезда реалити-шоу клятвенно обещала поклонникам, что заберет Арианну в Москву, и они наконец-то будут жить вместе, но чуда так и не произошло.Пару дней назад Саша дала интервью домовскому журналу, в котором призналась, что ее мать не разрешает забирать дочь, поэтому они до сих пор живут раздельно, но она делает все для того, чтобы воссоединение произошло как можно быстрее.Пользователи Сети согласись с мнением женщины, однако считают, что Шева, как любящая мать, должна чаще видеться с ребенком, а потому призывают ее отправиться к ней в гости. И та прислушалась к ним.В скором времени бывшая участница телестройки поедет к дочери и привезет ей множество подарков. Для этого она даже обратилась к рекламодателям, сообщив, что может взять у них игрушки, одежду или другие аксессуары для Арианны и сделать за это рекламу в своем микроблоге.