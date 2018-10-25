Компания Hyundai анонсировала премьеру миниатюрного кроссовера Saga





Представители Hyundai разметили в сети тизер небольшого кроссовера Saga. Автомобиль выделяется необычной формой крыши, которая опускается ближе к задней части. Эксперты отмечают, что радиаторная решетка, сделанная в форме каскада, подчеркивает используемый стиль так же, как и задние светодиодные фары, напоминающие английскую букву L. Как сообщается, первая публичная демонстрация концептуальной машины состоится в бразильском Сан-Паулу, в рамках ноябрьского мотор-шоу.Некоторые СМИ утверждают, что создатели авто намерены продемонстрировать один из вариантов электрокаров будущего. Обладая характеристиками кроссовера и при этом сравнительно небольшими габаритами, электрокар Saga будет доступен на рынке некоторых развивающихся стран в обозримом будущем.