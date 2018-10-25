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Компания Hyundai анонсировала премьеру миниатюрного кроссовера Saga

Компания Hyundai анонсировала миниатюрный кроссовер Saga. Автомобиль от южнокорейских производителей продемонстрирует концепцию недорогого электромобиля.

Компания Hyundai анонсировала премьеру миниатюрного кроссовера Saga

Представители Hyundai разметили в сети тизер небольшого кроссовера Saga. Автомобиль выделяется необычной формой крыши, которая опускается ближе к задней части. Эксперты отмечают, что радиаторная решетка, сделанная в форме каскада, подчеркивает используемый стиль так же, как и задние светодиодные фары, напоминающие английскую букву L. Как сообщается, первая публичная демонстрация концептуальной машины состоится в бразильском Сан-Паулу, в рамках ноябрьского мотор-шоу.

Некоторые СМИ утверждают, что создатели авто намерены продемонстрировать один из вариантов электрокаров будущего. Обладая характеристиками кроссовера и при этом сравнительно небольшими габаритами, электрокар Saga будет доступен на рынке некоторых развивающихся стран в обозримом будущем.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:03

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