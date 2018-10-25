Ани Лорак подверглась критике за огромный пиджак

Ани Лорак часто публикует у себя в Instagram фотографии с мероприятий, на которых она выступает в ярких нарядах, приводящих в восторг ее поклонников. Однако на новом фотоснимке певица кардинально изменила свой образ. Она надела огромный пиджак, а на лицо нанесла слишком «тяжелый» макияж. Половина поклонников артистки сочла, что такая одежда слишком полнит Ани Лорак.Но остальные подписчики посчитали, что певица выбрала темные цвета и странную одежду, чтобы подчеркнуть тяжелое душевное состояние, обусловленное непростыми временами в личной жизни. Согласно слухам Ани Лорак подала на развод с Муратом Налчаджиоглу. Бизнесмен якобы изменил своей жене. Однако они до сих пор общаются в социальных сетях и втроем с дочерью посетили праздник «Первого звонка» в школе. Кроме того, недавно Мурат поздравил Ани Лорак с днем рождения.