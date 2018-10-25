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Беременная Меган Маркл забыла убрать с платья бирку

Маган Маркл и принц Гарри 25 октября прибыли в Королевство Тонга - тихоокеанское государство в Полинезии. В аэропорту папарацци заметили, что герцогиня Сассекская с платья забыла снять ценник.

Беременная Меган Маркл забыла убрать с платья бирку

Фото, на котором запечатлена свисающая бирка с подола красного наряда Маган Маркл, опубликовала британская газета Daily Mail. Журналисты таблоида утверждают, что данное платье обошлось герцогине Сассекской в 444 доллара.

Беременная Меган Маркл забыла убрать с платья бирку

Оказалось, что публикация с ценником на наряде вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Некоторые пользователи Сети предположили, что Маган Маркл должна была заметить бирку и убрать. По мнению других юзеров, ценник появился на фото в результате обработки в фоторедакторе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:42

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