Беременная Меган Маркл забыла убрать с платья бирку





Фото, на котором запечатлена свисающая бирка с подола красного наряда Маган Маркл, опубликовала британская газета Daily Mail. Журналисты таблоида утверждают, что данное платье обошлось герцогине Сассекской в 444 доллара.Оказалось, что публикация с ценником на наряде вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Некоторые пользователи Сети предположили, что Маган Маркл должна была заметить бирку и убрать. По мнению других юзеров, ценник появился на фото в результате обработки в фоторедакторе.