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Сергей Лазарев поздравил Влада Топалова с днем рождения их забавными снимками

На своей странице в Instagram Сергей Лазарев опубликовал несколько весьма забавных снимков с Владом Топаловым. Таким обзором исполнитель поздравил с днем рождения своего друга и коллегу.

Сергей Лазарев поздравил Влада Топалова с днем рождения их забавными снимками

Несколько часов назад в Instagram Сергея Лазарева появились фотографии, на которых он запечатлен со своим коллегой по сцене Владом Топаловым. Снимки были сделаны в разный период их жизни. В комментарии к фотографиям исполнитель оставил огромный пост, в котором поздравил Влада Топалова с днем рождения, пожелав ему здоровья и счастья. Также Сергея Лазарева упомянул о том, что они знакомы 25 лет, и эту связь уже никак не разрушить. Также он поздравил певца со скорым пополнением в семье.

Сергей Лазарев поздравил Влада Топалова с днем рождения их забавными снимками

Многочисленные подписчики Сергея Лазарева присоединились к его поздравлениям. В комментариях к фотографиям начали вспоминать творческую карьеру обоих исполнителей. Всего за несколько десятков минут публикация знаменитости собрала более 91 тысячи отметок "Мне нравится".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:30

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