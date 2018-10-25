Сергей Лазарев поздравил Влада Топалова с днем рождения их забавными снимками





Несколько часов назад в Instagram Сергея Лазарева появились фотографии, на которых он запечатлен со своим коллегой по сцене Владом Топаловым. Снимки были сделаны в разный период их жизни. В комментарии к фотографиям исполнитель оставил огромный пост, в котором поздравил Влада Топалова с днем рождения, пожелав ему здоровья и счастья. Также Сергея Лазарева упомянул о том, что они знакомы 25 лет, и эту связь уже никак не разрушить. Также он поздравил певца со скорым пополнением в семье.Многочисленные подписчики Сергея Лазарева присоединились к его поздравлениям. В комментариях к фотографиям начали вспоминать творческую карьеру обоих исполнителей. Всего за несколько десятков минут публикация знаменитости собрала более 91 тысячи отметок "Мне нравится".