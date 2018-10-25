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Вдова Муслима Магомаева почти не общается с родственниками

Сестра покойного Муслима Магомаева Татьяна Зайцева рассказала, что его супруга Тамара Синявская после смерти мужа перестала общаться с родственниками. Ежегодно вся родня в день смерти Муслима Магомаева собирается, чтобы помянуть его, но вдова певца до сих пор не может смириться с утратой.

Вдова Муслима Магомаева почти не общается с родственниками

Перед смертью Муслима Магомаева Татьяна Зайцева часто созванивалась с Тамарой Синявской, которая рассказывала ей о тяжелой болезни супруга. А потом певца положили в больницу, где он скончался 25 октября 2008 года от ишемической болезни сердца.

После похорон Татьяна и Тамара почти перестали видеться. По словам сестры Муслима Магомаева, вдова покойного певца закрылась в себе, перестала контактировать с родственниками и сменила номер телефона. Даже сейчас, когда они изредка созваниваются, Татьяна чувствует, что Тамаре Синявской не хватает мужа. Вдова пытается отвлечься от плохих мыслей, преподавая вокал детям. Кроме того, Синявская собирается издать книгу воспоминаний о Магомаеве.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:15

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