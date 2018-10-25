Роман Капаклы бьет Марину Африкантову по ночам

«А еще он дерется. Постоянно я в глаз локтем получаю», - жалуется девушка.





Кроме того, ребята имеют огромную поддержку со стороны телезрителей, а в социальных сетях их фан-группы насчитывают десятки тысяч фанатов, которые очень любят наблюдать за жизнью Марины и Ромы, заявляя, что они созданы друг для друга.Журналисты реалити-шоу решили выяснить, так ли это, предложив возлюбленным обменяться каверзными вопросами, чтобы проверить свои познания.К примеру, из интервью участников поклонники узнали, что Африкантова очень любит поспать и может пролежать весь день на кровати, а Капаклы во сне стучит зубами и разговаривает.Первым после ссоры мириться идет Рома, также он первым признался Марине в любви. Если вдруг случится пожар, то помимо избранницы, документов и домашних питомцев парень вынесет их совместное фото в рамке. В свободное время он любит смотреть мотивирующие фильмы и читать такие же мотивирующие книги.Что касается самых неприятных воспоминаний, то Капаклы помнит, как в детстве ему в ухо залез паук, и потом он еще несколько лет думал, что членистоногое создание живет в его голове.А вот у Марины нет никаких страхов. Вечерами она любит редактировать фотографии для социальных сетей, в любую свободную минуту сидит в телефоне, слушает самую разную музыку и очень любит осень, поскольку родилась в октябре.В заключении «допроса» Африкантова призналась, что ненавидит, когда Рома хрустит костями, а Капаклы не смог вспомнить, какого числа у возлюбленной день рождения.