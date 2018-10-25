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В Москве рекордно подорожали квартиры

По итогам сентября нынешнего года квартиры в новостройках Москвы заметно подорожали. Об этом сообщили сотрудники строительной компании «Метриум».

В Москве рекордно подорожали квартиры

Аналитики подсчитали, что в этом году стоимость объекта повысилась на 12 процентов или 1 000 000 рублей. При этом цена квадратного метра выросла на 5 процентов - 158 000 рублей. На сегодняшний день среднестатистическая квартира в московской новостройке стоит свыше 9 000 000 рублей. Основная причина роста спроса на столичные новые квартиры в компании «Метриум» - это уменьшение ставок по ипотеке, которые наблюдались в первое полугодие 2018 года.

Ранее сообщалось, что учет векселя на рынке новостроек в Московском регионе впервые за последние 5 лет снизился до докризисного уровня 2013 года. В среднем строительные компании соглашаются на скидку около 5 процентов. Однако год назад данный показатель равнялся 15%.



 
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Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:50

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