В Москве рекордно подорожали квартиры





Аналитики подсчитали, что в этом году стоимость объекта повысилась на 12 процентов или 1 000 000 рублей. При этом цена квадратного метра выросла на 5 процентов - 158 000 рублей. На сегодняшний день среднестатистическая квартира в московской новостройке стоит свыше 9 000 000 рублей. Основная причина роста спроса на столичные новые квартиры в компании «Метриум» - это уменьшение ставок по ипотеке, которые наблюдались в первое полугодие 2018 года.Ранее сообщалось, что учет векселя на рынке новостроек в Московском регионе впервые за последние 5 лет снизился до докризисного уровня 2013 года. В среднем строительные компании соглашаются на скидку около 5 процентов. Однако год назад данный показатель равнялся 15%.