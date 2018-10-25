Астрономы обнаружили загадочные разноцветные линии на спутнике Сатурна





Алекс Пэттхофф из Планетологического института (Аризона, США) рассказал о обнаружении загадочных линий на поверхности Диона, одном из трех спутников планеты Сатурн. Эти «рисунки» могут полностью изменить общепринятое понимание об истинном образовании изображений на самом Сатурне. По его мнению, океан, расположенный под толстым слоем льда на Дионе, может быть вполне обитаемым, поскольку на его поверхность постоянно прилетают космические объекты, в которых может быть жизнь. Стокилометровые разноцветные полосы на поверхности всех спутников планеты с каменными кольцами впервые обнаружила межпланетная станция Cassini. Подробнее их рассмотреть и проанализировать решили ученые Алекс Пэттхофф и Эмили Мартин. Изучив фотографии со станции, они заявили, что расположение цветных полос может иметь какой-то смысл и логику.Учитывая множество таких рисунков, астрономы решили выяснить их происхождение. Поскольку структура линий была почти такой же, как на спутнике Земли и планете Марс, была предложена версия о темных «лучах», однако отсутствие около них кратеров поставило данное предположение в тупик. К тому же лучи расположены под определенным углом, а не хаотично. Таким образом, можно сделать вывод, что источником этих «рисунков» может стать сам Сатурн – фрагменты с окружающих его колец могут падать на поверхность его собственных спутников. Однако теперь ученые задались вопросом о причине падения этих объектов на Диону и ее «коллег».