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В Нью-Йорке Вера Брежнева превратилась в бабочку

На данный момент исполнительница Вера Брежнева находится в Нью-Йорке. На своей страннице в социальной сети Instagram знаменитость показала, как там она превратилась в бабочку.

В Нью-Йорке Вера Брежнева превратилась в бабочку

Вера Брежнева старается ежедневно публиковать фотографии и видео на своей странице в Instagram. При помощи социальных сетей она общается со своими преданными поклонниками и держит их в курсе всего, что происходит в ее жизни. Накануне исполнительница опубликовала фотографии в комментарии, к которой она написала: "Now you're in New York". Так фанаты узнали о том, что их любимица отправилась в Нью-Йорк.

В Нью-Йорке Вера Брежнева превратилась в бабочку

Подписчики Веры Брежневой начали писать в комментариях, как хорошо выглядит исполнительница. Также некоторые написали, что тоже хотят побывать в Нью-Йорке и это город их мечты. Всего за сутки фотография, на которой знаменитость превратилась в бабочку, собрала более 61 тысяч отметок "Мне нравится".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:04

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