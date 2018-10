В Нью-Йорке Вера Брежнева превратилась в бабочку

Вера Брежнева старается ежедневно публиковать фотографии и видео на своей странице в Instagram. При помощи социальных сетей она общается со своими преданными поклонниками и держит их в курсе всего, что происходит в ее жизни. Накануне исполнительница опубликовала фотографии в комментарии, к которой она написала: "Now you're in New York". Так фанаты узнали о том, что их любимица отправилась в Нью-Йорк.Подписчики Веры Брежневой начали писать в комментариях, как хорошо выглядит исполнительница. Также некоторые написали, что тоже хотят побывать в Нью-Йорке и это город их мечты. Всего за сутки фотография, на которой знаменитость превратилась в бабочку, собрала более 61 тысяч отметок "Мне нравится".