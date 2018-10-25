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Ксения Бородина раскритиковала ведущего Дмитрия Борисова за неуважение к Светлане Моргуновой

Последний эфир «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым был посвящен заслуженной артистке РСФСР Светлане Моргуновой, однако поведение ведущего по отношению к 78-летней женщине многим не понравилось, а Ксения Бородина даже написала гневный пост по этому поводу.

Как утверждает ведущая «Дом-2», ей редко удается посмотреть телевизионные передачи, но один из последних выпусков «Пусть говорят» ей попался на глаза. Ксению Бородину возмутило поведение и некорректные вопросы по отношению к пожилому заслуженному диктору советского телевидения.

Ксения Бородина раскритиковала ведущего Дмитрия Борисова за неуважение к Светлане Моргуновой

Бородина отметила, что Андрей Малахов в свое время с такими задачами справлялся более тактично, тогда как Дмитрия Борисова она назвала совершенно некомпетентным.

В частности, Ксении Бородиной не понравился вопрос, почему народная артистка РФ Светлана Моргунова нигде не бывает, и не выпивает ли она.

Подписчики в основном поддержали Ксению, и также возмущены, что «ради пиара и денег» современные медиа-лица забывают о принципах и морали и в угоду рейтингов передач «спустили лицо журналистики в унитаз».

Хейтеры поспешили напомнить Бородиной, что она и сама не раз грешила подобным, а передачи, которые она ведет, не отличаются высокой моральностью.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:21

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