Станция Parker Solar Probe сфотографировала Землю с расстояния 43 млн км





Фото было размещено на портале Space.com. Ученые отмечают, что среднее расстояние от Земли до Солнца равно 149,6 миллионам километров. Станция предназначена для изучения некоторых космических явлений, включая солнечный ветер, а также для наблюдения за Солнечной короной. Аппарат, по словам экспертов, разгонится до 724 тысяч километров в час и каждые 88 дней будет совершать полный виток вокруг Солнца. Солнечный ветер представляет собой разряженные частицы, природа которых еще не была до конца изучена специалистами. Станция Parker Solar Probe поможет получить ответы на многие вопросы, волнующие современную науку, убеждены ученые.По словам экспертов, станция находится ближе к Солнцу, чем предыдущая, в семь раз. В прошлом астрономические события, связанные с Солнцем, и их влияние на жителей Земли исследовал аппарат Helios 2, который проводил наблюдения в 1976 году.