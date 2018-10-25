Алена Савкина пришла на «Дом-2» уже беременной





Вскрылся глобальный обман с беременностью младшей сестры «бренда» «Дома-2» Ольги Рапунцель. Алена Савкина ждет ребенка, как оказалось, вовсе не от Ильи Яббарова.До недавнего времени Илья Яббаров был готов всякими способами помогать своей несостоявшейся жене Алене Савкиной (Рапунцель-младшей). 33 - летний мужчина заявлял, что будет присутствовать на родах и выписке наследника, несмотря даже на то, что в его взаимоотношениях с возлюбленной уже стоит жирная точка.Но на днях Илья решил отказаться от своих слов и подчеркнуть, что его планы резко поменялись. Яббаров не только попросил оставить его в покое, но и заявил, что не желает больше быть причастным к той «грязи», которую развела его бывшая избранница и ее «родственнички».Несмотря на то, что слова Яббы многих повергли в шок, как оказалось, все это было сказано участником проекта не просто так. Дело в том, что в Сети появились сведения о том, что Алена Савкина (Рапунцель-младшая) пришла на реалити-шоу уже беременной.Доказательством этому является то, что Алена в своем столь юном возрасте (участнице 21 год) сразу же согласилась обзавестись потомством с Ильей Яббаровым, который уже славился тем, что любит бросать своих детей и отказывается их содержать. Да и ситуация с тем, что длинноволосая красавица так быстро открестилась от якобы любимого мужчины, при этом уже находясь в положении, говорит сама за себя.Сейчас многие телезрители «Дома-2» поддерживают Яббарова, предполагая, что участник знал о том, что Алена ждет малыша, когда начинал с ней отношения. Некоторые из них уверены, что Илья просто пытался сохранить хорошую репутацию Савкиной, поэтому и согласился признать будущего ребенка своим.