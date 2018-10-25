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В Англии у мальчика неожиданно выросли клыки

Несколько дней назад 28-летняя жительница Англии заметила у своего 2-летнего сына пару длинных и весьма острых клыков. По словам взволнованной родительницы, зубы прорезались у ее наследника буквально за одну ночь.

В Англии у мальчика неожиданно выросли клыки

Женщина решила проконсультироваться у детского стоматолога. Специалист успокоил маму мальчика, он заявил, что клыки начнут стираться, когда ребенок будет употреблять твердую еду. На данный момент мальчик привлекает большое внимание общественности и напоминает публике настоящего вампира. Родные мальчика уже привыкли к его особенности и ласково прозвали его "дракуленышем". На Хеллоуин мать мальчика планировала нарядить его вампиром, но сам малыш решил облачиться в человека-паука.

Жительница Англии вспомнила, что в подростковом возрасте у нее тоже появились подобные клыки. Эти зубы ранили ее десна и губы, в результате она обратилась к стоматологу, чтобы их немного подточили. Сейчас она надеется, что специалисты помогут ее сыну решить эту проблему более безболезненным способом.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:50

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