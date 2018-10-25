В Англии у мальчика неожиданно выросли клыки





Женщина решила проконсультироваться у детского стоматолога. Специалист успокоил маму мальчика, он заявил, что клыки начнут стираться, когда ребенок будет употреблять твердую еду. На данный момент мальчик привлекает большое внимание общественности и напоминает публике настоящего вампира. Родные мальчика уже привыкли к его особенности и ласково прозвали его "дракуленышем". На Хеллоуин мать мальчика планировала нарядить его вампиром, но сам малыш решил облачиться в человека-паука.Жительница Англии вспомнила, что в подростковом возрасте у нее тоже появились подобные клыки. Эти зубы ранили ее десна и губы, в результате она обратилась к стоматологу, чтобы их немного подточили. Сейчас она надеется, что специалисты помогут ее сыну решить эту проблему более безболезненным способом.