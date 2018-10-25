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Samsung грозит Ксении Собчак неустойкой 1,6 млн долларов за использование iPhone X

Популярной ведущей и журналистке Ксении Собчак грозит неустойка в размере 1,6 млн долларов за нарушение контракта с корейкой компанией Samsung.

Ксения Собчак является послом марки Samsung, и по контракту с корейской компанией она должна пользоваться гаджетами исключительно этого бренда. Но уже не раз знаменитость уличали в использовании смартфона iPhone X от Apple.

Samsung грозит Ксении Собчак неустойкой 1,6 млн долларов за использование iPhone X

Издание Mirror сообщило, что как ни прикрывала Собчак свой «айфон» во время интервью на «Эхо Москвы», гаджет «яблочной» корпорации ей скрыть не удалось. Это же издание утверждает, что с iPhone X в руках Ксения Анатольевна была замечена не только на телевидении, но и светских мероприятиях.

Samsung грозит Ксении Собчак неустойкой 1,6 млн долларов за использование iPhone X

Руководство Samsung непримиримо относится к подобным недоразумениям и, согласно некоторой информации, готово оштрафовать Собчак более чем на полтора миллиона долларов.

Ресурс AppleInsider пишет, что за продвижение корейского бренда Собчак заплатили намного больше, чем требуемая неустойка в размере 1,6 млн долларов.

Samsung грозит Ксении Собчак неустойкой 1,6 млн долларов за использование iPhone X

Позднее представитель Samsung Елена Кручинина указала, что все эти домыслы являются лишь слухами, которые их компания не комментирует.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:31

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