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DocDoc выпускает часы для онлайн-консультаций с врачом

Стартап DocDoc, принадлежащий Сбербанку, в сотрудничестве с сервисом “Кнопка жизни” выпустили необычные умные часы. Сообщается, что владелец сможет консультироваться с врачом при помощи устройства.

DocDoc выпускает часы для онлайн-консультаций с врачом

В основу гаджета легли умные часы от Aimoto. Устройство будет иметь специальный календарь с отображением времени приема лекарств, а также способностью измерять пульс владельца, количество его шагов, а также давление и другие показатели организма. В часы встроена кнопка SОS, при нажатии которой, произойдет вызов скорой помощи, полиции или пожарной службы. Новая разработка со встроенной системой DocDoc обойдется желающим ее приобрести в 6 640 рублей. Эта сумма включает в себя 3 месяца подписки, в течение которых владелец сможет получать неограниченное количество консультаций от специалистов. Цена ежемесячной подписки составит порядка 450 рублей.

Отмечается, что данная технология пока не имеет аналогов. Ученые из Китая и США тем временем занимаются разработкой часов, способных распознавать прикосновение некоторых устройств и предметов.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:26

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