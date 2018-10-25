DocDoc выпускает часы для онлайн-консультаций с врачом





В основу гаджета легли умные часы от Aimoto. Устройство будет иметь специальный календарь с отображением времени приема лекарств, а также способностью измерять пульс владельца, количество его шагов, а также давление и другие показатели организма. В часы встроена кнопка SОS, при нажатии которой, произойдет вызов скорой помощи, полиции или пожарной службы. Новая разработка со встроенной системой DocDoc обойдется желающим ее приобрести в 6 640 рублей. Эта сумма включает в себя 3 месяца подписки, в течение которых владелец сможет получать неограниченное количество консультаций от специалистов. Цена ежемесячной подписки составит порядка 450 рублей.Отмечается, что данная технология пока не имеет аналогов. Ученые из Китая и США тем временем занимаются разработкой часов, способных распознавать прикосновение некоторых устройств и предметов.