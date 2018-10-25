Эксперты HeadHunter назвали профессии, которым не грозит сокращение
Портал HeadHunter провел соц опрос среди 9000 трудящихся россиян, чтобы составить рейтинг самых защищенных от сокращения профессий. Менее уязвимыми являются сотрудники рекламных компаний и PR – менеджеры.
Чтобы составить точный анализ, опрошенным были предложены три варианта ответов: «не знаю, но боюсь, что да», второй ответ: «меня точно не сократят», и третий: «точно знаю, что меня сократят». В итоге выяснилось, что юристы и топ-менеджеры точно уверены в сохранении своего рабочего места. Около 46% опрошенных россиян, трудящихся в отделах снабжения, в сфере добычи природных ископаемых, учителей, преподавателей уверены на 100%, что их рабочие места останутся за ними. А вот среди медработников и фармацевтов «спокойны» за свое рабочее место только 13%.
Что касается специалистов по рекламе, маркетинга и PR- менеджеров, то среди них сомневаются только 20%. Среди строителей, бухгалтеров, риэлторов, обслуживающего персонала, занятых в сфере туризма и IT, специалисты не боятся лишиться работы почти в 43% случаев.
Чтобы составить точный анализ, опрошенным были предложены три варианта ответов: «не знаю, но боюсь, что да», второй ответ: «меня точно не сократят», и третий: «точно знаю, что меня сократят». В итоге выяснилось, что юристы и топ-менеджеры точно уверены в сохранении своего рабочего места. Около 46% опрошенных россиян, трудящихся в отделах снабжения, в сфере добычи природных ископаемых, учителей, преподавателей уверены на 100%, что их рабочие места останутся за ними. А вот среди медработников и фармацевтов «спокойны» за свое рабочее место только 13%.
Что касается специалистов по рекламе, маркетинга и PR- менеджеров, то среди них сомневаются только 20%. Среди строителей, бухгалтеров, риэлторов, обслуживающего персонала, занятых в сфере туризма и IT, специалисты не боятся лишиться работы почти в 43% случаев.
Экономика
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:30