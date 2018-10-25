Эксперты HeadHunter назвали профессии, которым не грозит сокращение





Чтобы составить точный анализ, опрошенным были предложены три варианта ответов: «не знаю, но боюсь, что да», второй ответ: «меня точно не сократят», и третий: «точно знаю, что меня сократят». В итоге выяснилось, что юристы и топ-менеджеры точно уверены в сохранении своего рабочего места. Около 46% опрошенных россиян, трудящихся в отделах снабжения, в сфере добычи природных ископаемых, учителей, преподавателей уверены на 100%, что их рабочие места останутся за ними. А вот среди медработников и фармацевтов «спокойны» за свое рабочее место только 13%.Что касается специалистов по рекламе, маркетинга и PR- менеджеров, то среди них сомневаются только 20%. Среди строителей, бухгалтеров, риэлторов, обслуживающего персонала, занятых в сфере туризма и IT, специалисты не боятся лишиться работы почти в 43% случаев.