На Марсе могут существовать богатые кислородом солёные воды





Научные сотрудники применили компьютерное моделирование для оценки поведения растворов солей в концентрациях, которые могут содержаться на Марсе. Отмечается, что жидкости находятся практически в любой точке планеты.Чтобы убедиться в правильности предоставляемых фактов, нужно отправить на Марс специальный зонд, однако пока ученые не определили, где аппарату лучше совершить посадку. Все дело в том, что вместе с атмосферным давлением и температурой меняется содержание кислорода. Это значит, что обстоятельства зависят от широты местности и времени года. В полярных областях небесного тела СО2 в соленой воде должно быть больше.Следовательно, гипотетический зонд должен опустить в высоких широтах, чтобы шансы на обнаружение жизни на Марсе увеличились.