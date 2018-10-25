На Марсе могут существовать богатые кислородом солёные воды
На поверхности Марса могут присутствовать соленые воды, в которых содержится кислород, предназначенный для обеспечения дыхания микробов. Такой вывод сделали ученые из Калифорнийского технического института после проведения очередного исследования.
Научные сотрудники применили компьютерное моделирование для оценки поведения растворов солей в концентрациях, которые могут содержаться на Марсе. Отмечается, что жидкости находятся практически в любой точке планеты.
Чтобы убедиться в правильности предоставляемых фактов, нужно отправить на Марс специальный зонд, однако пока ученые не определили, где аппарату лучше совершить посадку. Все дело в том, что вместе с атмосферным давлением и температурой меняется содержание кислорода. Это значит, что обстоятельства зависят от широты местности и времени года. В полярных областях небесного тела СО2 в соленой воде должно быть больше.
Следовательно, гипотетический зонд должен опустить в высоких широтах, чтобы шансы на обнаружение жизни на Марсе увеличились.
Научные сотрудники применили компьютерное моделирование для оценки поведения растворов солей в концентрациях, которые могут содержаться на Марсе. Отмечается, что жидкости находятся практически в любой точке планеты.
Чтобы убедиться в правильности предоставляемых фактов, нужно отправить на Марс специальный зонд, однако пока ученые не определили, где аппарату лучше совершить посадку. Все дело в том, что вместе с атмосферным давлением и температурой меняется содержание кислорода. Это значит, что обстоятельства зависят от широты местности и времени года. В полярных областях небесного тела СО2 в соленой воде должно быть больше.
Следовательно, гипотетический зонд должен опустить в высоких широтах, чтобы шансы на обнаружение жизни на Марсе увеличились.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:20