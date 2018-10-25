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На Марсе могут существовать богатые кислородом солёные воды

На поверхности Марса могут присутствовать соленые воды, в которых содержится кислород, предназначенный для обеспечения дыхания микробов. Такой вывод сделали ученые из Калифорнийского технического института после проведения очередного исследования.

На Марсе могут существовать богатые кислородом солёные воды

Научные сотрудники применили компьютерное моделирование для оценки поведения растворов солей в концентрациях, которые могут содержаться на Марсе. Отмечается, что жидкости находятся практически в любой точке планеты.

Чтобы убедиться в правильности предоставляемых фактов, нужно отправить на Марс специальный зонд, однако пока ученые не определили, где аппарату лучше совершить посадку. Все дело в том, что вместе с атмосферным давлением и температурой меняется содержание кислорода. Это значит, что обстоятельства зависят от широты местности и времени года. В полярных областях небесного тела СО2 в соленой воде должно быть больше.

Следовательно, гипотетический зонд должен опустить в высоких широтах, чтобы шансы на обнаружение жизни на Марсе увеличились.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:20

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