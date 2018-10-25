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Писательница Ольга Славникова получила премию "Ясная Поляна"

Писательница Ольга Славникова, автор романа «Прыжок в длину», стала лауреатом литературной премии «Ясная Поляна». Ее работа признана лучшей в номинации «Современная русская проза». Победителей наградили накануне в Большом театре.

Писательница Ольга Славникова получила премию "Ясная Поляна"

К слову, вышеназванная номинация является главной в премии. В нее включают произведения отечественных авторов, определяющих тенденции современной литературы. Ольга Славникова за свои труды получит премию в размере трех миллионов рублей.

В номинации «Иностранная литература» победил писатель из Израиля Амос Оз. Экспертная комиссия по достоинству оценила его работу «Иуда». Размер вознаграждения в этом случае составил 1,2 миллиона рублей. Премии в 500 тысяч рублей удостоился и переводчик Виктор Радуцкий.

В прошлом году была учреждена номинация «Событие», куда включались значимые работы, в том числе документальная литература. Победителем стала картина «История одного назначения» режиссера Авдотьи Смирновой.



 
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Культура
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:00

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