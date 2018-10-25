Писательница Ольга Славникова получила премию "Ясная Поляна"





К слову, вышеназванная номинация является главной в премии. В нее включают произведения отечественных авторов, определяющих тенденции современной литературы. Ольга Славникова за свои труды получит премию в размере трех миллионов рублей.В номинации «Иностранная литература» победил писатель из Израиля Амос Оз. Экспертная комиссия по достоинству оценила его работу «Иуда». Размер вознаграждения в этом случае составил 1,2 миллиона рублей. Премии в 500 тысяч рублей удостоился и переводчик Виктор Радуцкий.В прошлом году была учреждена номинация «Событие», куда включались значимые работы, в том числе документальная литература. Победителем стала картина «История одного назначения» режиссера Авдотьи Смирновой.