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Соединённые Штаты обвиняют Россию в создании космических боевых лазеров

В России осуществляется производство космических боевых лазеров. С таким заявлением выступила Илим Поблет, являющаяся помощником госсекретаря Соединённых Штатов по контролю над вооружением, верификации, а также проверке соглашений.

Соединённые Штаты обвиняют Россию в создании космических боевых лазеров

По словам американской чиновницы, в Соединённых Штатах специалисты наблюдают за нетипичным странным поведением спутников-инспекторов Российской Федерации. Вместе с этим американское правительство не может понять причину таких действий. Помощник госсекретаря США сообщила, что Россия уже доставила в космос разработанные лазеры. Она выражает опасения, что данные устройства смогут уничтожать спутники Соединённых Штатов.

Илим Поблет отмечает, что действия Российской Федерации не соответствуют существующей дипломатической политике. Она заметила, что американские ученые осуществляют работу над созданием своих современных космических войск, но Соединённые Штаты хотят, чтобы космос оставался свободным.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:12

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