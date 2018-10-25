В Великобритании водитель автобуса похвастался сбитыми прохожими и лишился работы





Руководство транспортной компании инициировало расследование после того, как в Сети появилась запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, как водитель допустил наезд на пешеходов.Брат женщины, которая пострадала в аварии, попросил пользователя удалить кадры. После получения отказа он пожаловался начальству водителю. В результате выяснилось, что автомобилист смеялся над пешеходами, которых сбил сам.В итоге сотрудник был уволен. На бывших начальников он даже пытался подать в суд, но в иске ему отказали.