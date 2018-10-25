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В Великобритании водитель автобуса похвастался сбитыми прохожими и лишился работы

В Великобритании водитель автобуса лишился работы после того, как признался в соцсети Facebook, что сбил двух прохожих. Об этом сообщили местные СМИ.

В Великобритании водитель автобуса похвастался сбитыми прохожими и лишился работы

Руководство транспортной компании инициировало расследование после того, как в Сети появилась запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, как водитель допустил наезд на пешеходов.

Брат женщины, которая пострадала в аварии, попросил пользователя удалить кадры. После получения отказа он пожаловался начальству водителю. В результате выяснилось, что автомобилист смеялся над пешеходами, которых сбил сам.

В итоге сотрудник был уволен. На бывших начальников он даже пытался подать в суд, но в иске ему отказали.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:05

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