В Великобритании водитель автобуса похвастался сбитыми прохожими и лишился работы
В Великобритании водитель автобуса лишился работы после того, как признался в соцсети Facebook, что сбил двух прохожих. Об этом сообщили местные СМИ.
Руководство транспортной компании инициировало расследование после того, как в Сети появилась запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, как водитель допустил наезд на пешеходов.
Брат женщины, которая пострадала в аварии, попросил пользователя удалить кадры. После получения отказа он пожаловался начальству водителю. В результате выяснилось, что автомобилист смеялся над пешеходами, которых сбил сам.
В итоге сотрудник был уволен. На бывших начальников он даже пытался подать в суд, но в иске ему отказали.
Руководство транспортной компании инициировало расследование после того, как в Сети появилась запись с камер видеонаблюдения. На ней видно, как водитель допустил наезд на пешеходов.
Брат женщины, которая пострадала в аварии, попросил пользователя удалить кадры. После получения отказа он пожаловался начальству водителю. В результате выяснилось, что автомобилист смеялся над пешеходами, которых сбил сам.
В итоге сотрудник был уволен. На бывших начальников он даже пытался подать в суд, но в иске ему отказали.
В мире
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:05