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Сын Светланы Моргуновой прокомментировал слухи о проблемах матери с алкоголем

Сын Светланы Моргуновой Максим прокомментировал недавно появившиеся слухи о проблемах своей матери с алкоголем. Родственник знаменитой телеведущей сообщил, что у его родительницы нет причин для злоупотребления крепкими напитками.

Сын Светланы Моргуновой прокомментировал слухи о проблемах матери с алкоголем

В последнее время Светлана Моргунова перестала появляться в обществе, и на экранах ее тоже можно видеть весьма редко. Из-за этого начали распространяться различные слухи. Одни говорили, что у знаменитости начались серьезные проблемы со здоровьем, другие утверждали, что телеведущая стала злоупотреблять спиртными напитками. Подобные сплетни стали разрастаться еще больше после похорон Иосифа Кобзона, поскольку во время панихиды ведущая имела нездоровый вид.

Сын Светланы Моргуновой прокомментировал слухи о проблемах матери с алкоголем

Сын Светланы Моргуновой решил прокомментировать эти слухи в эфире шоу «Пусть говорят». Максим заявил, что его родственнице уже 78 лет, и это единственная причина, по которой она перестала работать. Он рассказал, что его мать не имеет вредных привычек и попросил больше не лезть в ее личную жизнь.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:01

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