Опубликована секретная фотография сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Поклонник герцогини опубликовал фотографию на своей странице в Instagram. Под снимком он написал, что в один из солнечных осенних дней принц посадил вертолет в королевских садах. Потом принц Уильям взял сумку с принцем Луи и пошел во дворец. Управлять вертолетом мог сам глава монаршего семейства, ведь он является квалифицированным пилотом.Принц Луи родился 23 апреля 2018 года. Последний раз он появлялся на публике во время крещения, которое происходило в июле. Помимо Луи у Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть еще два ребенка: принц Джордж и принцесса Шарлотта. Однако на публике они появляются крайне редко, на этом настояла королева Елизавета II.