Выпуск двухтопливного LADA Largus ожидается в обозримом будущем
Компания Lada начнет выпуск двухтопливного Largus в обозримом будущем. На сочинском форуме “TAXI 2018” показана модель, которая, по мнению экспертов, подготовлена к серийному производству.
За конструирование автомобиля отвечает АТС. Выпуск авто планируется производить в технопарке “Жигулевская долина”. Как сообщалось ранее, рассматриваемый автомобиль уникален тем, что может использовать 2 вида топлива: метан и бензин. Стоит отметить, что АТС имеет опыт в выпуске двухтопливных агрегатов, поскольку уже производит автомобиль Lada Vesta с подобной системой. Производители утверждают, что эксплуатация машины с двумя видами топлива не сильно отличается от бензиновой версии Largus. Техническая составляющая, впрочем, подверглась небольшим переменам в связи с тем, что двухтопливная версия будет производиться исключительно с мощностью в 106 л.с., а трансмиссия в каждой из комплектаций будет механической.
По словам экспертов, обновленный Largus будет пользоваться спросом на российском рынке. Ожидается, что особенную популярность машина приобретет среди таксистов, а также в населенных пунктах с развитой структурой КПГ.
За конструирование автомобиля отвечает АТС. Выпуск авто планируется производить в технопарке “Жигулевская долина”. Как сообщалось ранее, рассматриваемый автомобиль уникален тем, что может использовать 2 вида топлива: метан и бензин. Стоит отметить, что АТС имеет опыт в выпуске двухтопливных агрегатов, поскольку уже производит автомобиль Lada Vesta с подобной системой. Производители утверждают, что эксплуатация машины с двумя видами топлива не сильно отличается от бензиновой версии Largus. Техническая составляющая, впрочем, подверглась небольшим переменам в связи с тем, что двухтопливная версия будет производиться исключительно с мощностью в 106 л.с., а трансмиссия в каждой из комплектаций будет механической.
По словам экспертов, обновленный Largus будет пользоваться спросом на российском рынке. Ожидается, что особенную популярность машина приобретет среди таксистов, а также в населенных пунктах с развитой структурой КПГ.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:45