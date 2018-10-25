Выпуск двухтопливного LADA Largus ожидается в обозримом будущем





За конструирование автомобиля отвечает АТС. Выпуск авто планируется производить в технопарке “Жигулевская долина”. Как сообщалось ранее, рассматриваемый автомобиль уникален тем, что может использовать 2 вида топлива: метан и бензин. Стоит отметить, что АТС имеет опыт в выпуске двухтопливных агрегатов, поскольку уже производит автомобиль Lada Vesta с подобной системой. Производители утверждают, что эксплуатация машины с двумя видами топлива не сильно отличается от бензиновой версии Largus. Техническая составляющая, впрочем, подверглась небольшим переменам в связи с тем, что двухтопливная версия будет производиться исключительно с мощностью в 106 л.с., а трансмиссия в каждой из комплектаций будет механической.По словам экспертов, обновленный Largus будет пользоваться спросом на российском рынке. Ожидается, что особенную популярность машина приобретет среди таксистов, а также в населенных пунктах с развитой структурой КПГ.