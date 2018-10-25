Поправившийся Дима Билан показал постельное фото

«Шикарная фотка, но полотенце лишнее», «Я не могу теперь работать, так нельзя же», «Дима, опять «сэкси-шмекси». Ну не могу уже на твою страничку заходить. Повалятся с тобой охота, а надо работать», - писали подписчицы. Также они задались вопросом — кто автор снимка, но он так и остался без ответа.





В описании к изображению Билан написал, что пост не является рекламой, но все же предложил себя для дорогих эскорт-услуг. «Пою, пишу музыку, музицирую, ублажаю души и уши», - отметил исполнитель и анонсировал приезд в «ваши города». Также он отреагировал на комментарии по поводу своей худобы и поставил хэштег #явамНЕХУДОЙ.В комментариях пользователи, а особенно их прекрасная половина, с воодушевлением отреагировали на снимок. Они стали писать комплименты певцу.За один час с момента публикации пост набрал более 26 тысяч отметок «Нравится» и почти 1 тысячу комментариев.