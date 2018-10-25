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Горбатые киты не хотят петь около морских судов, заметили ученые

Японские ученые из Университета Хоккайдо во главе с Коки Цуджи выяснили, что горбатые киты не хотят петь около морских судов, которые проходят мимо и создают шум. Результаты опубликованы в PLoS ONE.


Горбатые киты не хотят петь около морских судов, заметили ученые

Зимой у горбатых китов проходит брачный период, а для привлечения самок самцы начинают петь песни. Ученые решили провести исследования, и выяснить, как именно шум морских судов влияет на желание китов воспроизводить звуки. Ведь известно, что шум маленьких лодок уже повлиял на длину песни горбатого кита. Известно, что с 60-х по 90-е годы шум в океане и на море вырос почти на 10 децибел, и причиной этому стала деятельность человека. Ученые уверены, для животных это большой стресс, и по этой причине может меняться частота пения, его характер и пищевые предпочтения китов.

Для более подробного изучения поведения китов во время приближения большого коммерческого корабля, авторы исследования зафиксировали в месте обитания горбатого кита гидрофоны, они считывали звуки от песен и записывали их на специальное устройство. Из 56 самцов только 26 не прерывали своего пения, находясь от источника шума (корабля) в 1,2 километрах, остальные 27 пели только в «тишине». Таким образом, выяснилось, что идеальное расстояние, которое не вызывает у самцов стресс не более 1,4 километра. Эксперты склонны считать, что таким образом животные пытаются приспособиться к постоянному источнику шума и изучают его, поэтому пение прекращается и начинается снова лишь спустя 30 минут.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:33

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