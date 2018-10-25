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На видео попали катастрофические последствия наводнения на Кубани

Последствия сильнейшего наводнения на Кубани попали на видео. Стихия настигла Туапсинский район в среду, 24 октября. В результате в Туапсе был введен режим ЧС.

На видео попали катастрофические последствия наводнения на Кубани

Город фактически отказался под водой. О пострадавших пока ничего не говорится.

На просторах Сети обнародованы видеоролики последствий стихии, в результате которой потоки воды буквально смывали автомобили. На кадрах видно, что по улицам плывут транспортные средства, холодильники, деревья повалены, разбросан мусор.


Режим ЧС в Туапсе до сих пор не отменен, все оперативные службы работают в круглосуточном режиме. Затопленными оказались 22 тысяч объектов, сообщает портал «Слово и дело».



 
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Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:23

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