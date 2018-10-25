Кен Блок создал дрифт-пикап Ford F-150





Новая модель построена на базе Ford F-150 1977 года выпуска. Под капотом автомобиля разработчики установили турбированный двигатель V6 EcoBoost объемом 3,5 литра. Силовой блок был доработан специалистами Ford Performance и Roush Yates при помощи технологий, которые используются в гоночном купе Ford GT. Трансмиссия пикапа представлена секвентальной коробкой переключения передач Sadev и системой полного привода. Кузов из алюминия оформлен в фирменных цветах команды Hoonigan, а на 20-дюймовых дисках fifteen52 находится резина Toyo Tires.Десятый эпизод экстремальных видеороликов «джимхана» выйдет в декабре текущего года. В ролик Кен Блок ездил на Ford Fiesta, Subaru Impreza WRX Sti, Ford Mustang RTR и Ford Focus RS RX.