Эксперты назвали причины потери лидерства России на крипторынке





Россияне приняли участие в нескольких крупных проектах: Сергей Блудов заинтересовался ICO Drops, Анар Бабаев и Андрей Зинчук занялись продвижением ICOBox, Анатолий Родченко и Роман Вишневский встали во главе United Traders, Александр Иванов работал над Waves Platform. Старт был стремительным, но после обвала самых популярных криптовалют активность блокчейн-стартапов стала падать: капитализация рынка сократилась в три раза, инвестиции в ICO – в 4 раза. Прогнозы на текущий год не дают повода для оптимизма.Эксперты разобрали ситуацию на примере нескольких российских проектов. Первым в списке оказался Waves, ставший платформой для проведения успешных кампаний по объединению партнеров (краудфандинг) и создания токенов. В октябре прошлого года компания создала «дорожную карту», но неоднократно от нее отклонялась. К примеру, нет данных о запуске сервиса Tokenomica, обновленного ПО Blockchain OS второй версии, и внутрисетевого мессенджера. Создатели платформы избегают общения с заинтересованными проектом людьми. На это указывает последняя новость на официальном сайте, размещенная больше 4 месяцев назад. Как правило, потеря контакта с пользователями становится самой частой причиной провала криптопроектов.Аналогичная ситуацию складывается у маркетплейса United Traders. Его создатели выполнили только 2 из 11 задач, прописанных в «дорожной карте». Рекламные баннеры, размещенные на YouTube и в Facebook, информируют о скором запуске биржи United Traders Exchange. Судя по сроку публикации, сделанной пять месяцев назад, дебют сервиса так и не состоялся. Партнеры Роман Вишневский и Анатолий Радченко не выглядят расстроенными, но стараются не отвечать на неудобные вопросы пользователей, подписанных на их страницы в микроблоге Instagram.ICOBox сменила стратегию работы в криптоинсдустрии и запустила security-токены, но это не помогло гендиректору компании Андрей Зинчуку избежать необходимости начать сокращение сотрудников и реструктуризацию.Основатели платформы ICODrops тоже снизили активность. Еще полгода назад на популярном YouTube-канале проекта еженедельно выходила в эфир аналитика рынка, а сейчас ее сменили непонятные интервью. Топ-менеджеры перестали решать проблемы криптоиндустрии и по непонятной причине переключились на организацию корпоративов, выкладывая в Сеть сметы расходов. 19 октября на канале появляется видео о проведении Uranus Meetup, которое заставило экспертов задуматься – не на коммерческой ли основе компания публикует видео-интервью. Ели это действительно правда, то говорить об объективном анализе рынка не приходится.Все попавшие в анализ компании еще год можно было назвать успешными, но сейчас их присутствие на российском рынке стало снижаться, особенно на фоне активного развития рынка блокчейна в других странах. Кризис – отличное время для мощного рывка вперед, но молодой криптовалютный бизнес РФ еще не усвоил данное правило. Сейчас необходимо собраться и доказать свою состоятельность, чтобы в будущем не пришлось пытаться догнать идущие на несколько шагов впереди компании.