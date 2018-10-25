Инженеры научили двух дронов открывать двери
Инженеры из Швейцарии и США создали два небольших дрона, которые способны перемещать грузы с массой, превышающей их собственную почти в 40 раз. Кроме этого, они умеют самостоятельно открывать двери. Материалы исследования обнародованы в издании Science Robotics.
Специалисты решили воспользоваться гибридным подходом, в ходе которого дрон совмещает наземное и совместное перемещение, расширяя собственные способности. Как отмечают разработчики, их вдохновила способность некоторых насекомых перемещать слишком тяжелую добычу по земле и наклонным поверхностям.
Специалисты решили создать два варианта соответствующего механизма. Один из них представляет уникальный набор шипов, способных закрепляться за неровности. Второй же напоминает лапку геккона.
Новое исследование базируется на разработке смежной группы роботе μTug, который оказался способен поднимать груз в 1800 раз тяжелее собственного веса.
Специалисты решили воспользоваться гибридным подходом, в ходе которого дрон совмещает наземное и совместное перемещение, расширяя собственные способности. Как отмечают разработчики, их вдохновила способность некоторых насекомых перемещать слишком тяжелую добычу по земле и наклонным поверхностям.
Специалисты решили создать два варианта соответствующего механизма. Один из них представляет уникальный набор шипов, способных закрепляться за неровности. Второй же напоминает лапку геккона.
Новое исследование базируется на разработке смежной группы роботе μTug, который оказался способен поднимать груз в 1800 раз тяжелее собственного веса.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:15