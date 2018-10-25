Инженеры научили двух дронов открывать двери





Специалисты решили воспользоваться гибридным подходом, в ходе которого дрон совмещает наземное и совместное перемещение, расширяя собственные способности. Как отмечают разработчики, их вдохновила способность некоторых насекомых перемещать слишком тяжелую добычу по земле и наклонным поверхностям.Специалисты решили создать два варианта соответствующего механизма. Один из них представляет уникальный набор шипов, способных закрепляться за неровности. Второй же напоминает лапку геккона.Новое исследование базируется на разработке смежной группы роботе μTug, который оказался способен поднимать груз в 1800 раз тяжелее собственного веса.