Саратовский депутат начал эксперимент по выживанию на 3,5 тысячи рублей в месяц
Николай Бондаренко, который является депутатом в Саратовской областной думе, начал интересный социально-экономический эксперимент. Он планирует прожить целый месяц всего на 3,5 тысячи рублей.
Подтолкнул Николая Бондаренко на этот эксперимент спор с его коллегой Натальей Соколовой. Она заявила, что 3,5 тысячи рублей в месяц достаточно, чтобы поддерживать физиологические потребности человека. Депутат Саратовской областной думы решил прожить на те продукты питания, которые можно купить на указанную его оппонентом сумму в месяц. Сама Наталья Соколова никак не отреагировала на слова коллеги, позже ее и вовсе отправили в отставку.
На своей странице в Instagram Николай Бондаренко рассказал общественности, как прошел его первый день на "министерской диете". Депутат Саратовской областной посчитал, что в неделю он будет тратить всего 875 рублей. На видео он показал, как скупился на эти деньги на рынке. В конце своего поста чиновник попросил своих подписчиков написать, сколько денег у них в месяц тратится на одного члена семьи. Пользователи Сети не заставили себя долго ждать, и в комментариях развернулась настоящая дискуссия по этому поводу.
Подтолкнул Николая Бондаренко на этот эксперимент спор с его коллегой Натальей Соколовой. Она заявила, что 3,5 тысячи рублей в месяц достаточно, чтобы поддерживать физиологические потребности человека. Депутат Саратовской областной думы решил прожить на те продукты питания, которые можно купить на указанную его оппонентом сумму в месяц. Сама Наталья Соколова никак не отреагировала на слова коллеги, позже ее и вовсе отправили в отставку.
На своей странице в Instagram Николай Бондаренко рассказал общественности, как прошел его первый день на "министерской диете". Депутат Саратовской областной посчитал, что в неделю он будет тратить всего 875 рублей. На видео он показал, как скупился на эти деньги на рынке. В конце своего поста чиновник попросил своих подписчиков написать, сколько денег у них в месяц тратится на одного члена семьи. Пользователи Сети не заставили себя долго ждать, и в комментариях развернулась настоящая дискуссия по этому поводу.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:15