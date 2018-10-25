Компания Toyota в сентябре увеличила продажи в России на 48%





В результате японский бренд занял четвертую позицию по продажам среди всех производителей, работающих в России. Если говорить о рыночной доле марки, то она составила 6,6% (+0,6%).Всего с января по октябрь нынешнего года в РФ продажи компании Toyota увеличились на 15%. В количественном выражении результат составил почти 78000 автомобилей. Самой востребованной моделью стал кроссовер RAV4, который был продан 3851 покупателю. Это на 58% больше, чем в прошлом году.На второй позиции оказался седан бизнес-класса Camry. Его продажи выросли на 61%, составив 3240 штук. С апреля дилеры компании начали реализовывать новое поколение Camry.