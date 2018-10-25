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Алиана Устиненко назвала Алену Савкину достойной победы в конкурсе «Человек года 2018»

Эпатажная участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко (Гобозова) назвала имена достойных одержать победу в конкурсе «Человек года 2018».

Не секрет, что на сегодняшний день на телестройке «Дом-2» разгорелась серьезная борьба за главное вознаграждение в конкурсе «Человек года 2018».

Алиана Устиненко назвала Алену Савкину достойной победы в конкурсе «Человек года 2018»

Недавно в ряды претендентов на московскую недвижимость вернули Алену Савкину (Рапунцель-младшую) и Валерия Блюменкранца, а это значит, что ребята станут главными соперниками на призовую квартиру, ведь сейчас за ребят болеет не только коллектив реалити-шоу и телеведущие, но и многочисленные телезрители.

Отметим, что Алиана Устиненко (Гобозова) в свое время уже одержала победу в похожем конкурсе, поэтому в этом году с самого начала говорила о том, что не рассчитывает на победу, ведь есть куда более достойные претенденты.

В частности, молодая мамочка выделила Валеру Блюменкранца и Алену Савкину (Рапунцель-младшую), так как ребята хотят выиграть недвижимость в Москве ради своих наследников. Впрочем, Алиана Устиненко уверена, что именно беременная Алена больше других достойна звания «Человек года 2018».

Алиана Устиненко назвала Алену Савкину достойной победы в конкурсе «Человек года 2018»

По словам бывшей супруги Александра Гобозова, ей очень импонирует то, что Алена Савкина не опустила руки, несмотря на то, что Илья Яббаров ее бросил. Савкина продолжает наслаждаться жизнью и с нетерпением ждать появления на свет своего первенца. Алина убеждена, что беременная девушка заслуживает уважения в отличие от «папаши».

Также Устиненко поддержала маму Алены и Ольги Рапунцель – Татьяну Владимировну, которая на данный момент выступает сразу за обеих дочерей. К слову, многие телезрители присоединились к мнению Алианы, так как считают, что столичная недвижимость больше других необходима именно будущей одинокой мамочке.

«Савкиной квартира в Москве куда нужнее! Молодой девчонке предстоит самой воспитывать ребенка, думаю, свой уголок ей явно упростит жизнь! А Яббаров, вот посмотрите, еще в ногах у нее будет валяться!» - написал один из телезрителей «Дома-2» в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:53

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