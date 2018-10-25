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Названы 5 витаминов и минералов, ускоряющих похудение

Эксперты в медицинской сфере назвали пять минералов и витаминов, которые помогают избавиться от жира в мышцах. В список вошли В12, витамин С и глюкоманнан, кальций и магний.

Названы 5 витаминов и минералов, ускоряющих похудение

Регулярный прием В12 способствует ускорению метаболизма и увеличивает уровень энергии. Это помогает человеку быстрее похудеть. Витамин восстанавливает нормальное функционирование мозга и нервной системы в целом.

Сразу несколько важных функций возложены на магний. Он превращает потребляемую пищу в энергию, а это значит, что человек способен больше времени проводить в спортивном зале. Также магний снижает усталость и увеличивает производительность на тренировках.

Что касается витамина С, то он имеется в апельсинах, клубнике, красном перце. Это ключевой элемент, нехватка которого может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе не исключен скачок давления, инсульт и некоторые виды онкологии. Кроме того, витамин С – важный антиоксидант, необходимый в построении мышечной массы.

Глюкоманнан представляет собой полисахарид, растворимый в воде. Он считается исключительно диетическим волокном. Потеря веса происходит за счет уменьшения организмом абсорбции жира.

Замыкает рейтинг кальций, необходимый не только для здоровья зубов и костей, но и для мышечного роста. Если этого элемента не будет хватать в организме, его место займет кальцитриол, приводящий к накапливанию жира.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:40

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